В Казани перевернулась фура с пивом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Жители города бросились «спасать» уцелевшие бутылки и ускорили приближение пятницы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП бутылки с алкоголем разлетелись по проезжей части. По словам автора видео, колеса фуры могли повредиться из-за разбитого стекла.

До этого сообщалось, что в Подмосковье фура перевернулась на проезжей части. Очевидец запечатлел последствия инцидента. По словам автора видео, «КамАЗик лег поперек», при этом транспорт занял две полосы. Водитель также сообщил, что движение автомобилей в сторону Москвы затруднено.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт.

Ранее автосервис загорелся в Подмосковье и попал на видео.