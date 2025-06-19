Тамбовский водитель на Lada сбил подростка

Автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находился 36-летний водитель, сбил юношу, когда тот переходил дорогу.

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Пострадавшего с травмами доставили в областную детскую больницу на автомобиле скорой помощи.

Сотрудники управления ГИБДД по Тамбовской области сообщили, что причины аварии будут установлены в ходе административного расследования.

Напомним, что в Тамбовском округе 20-21 июня пройдет фестиваль креативных индустрий. Тамбовские медики получили премии им. Святителя Луки. Тамбовская область наращивает доходы бюджета.