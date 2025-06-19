Автомобиль Geely врезался в автобус в Выхине-Жулебине

На Волгоградском проспекте в столичном районе Выхино-Жулебино автомобиль каршеринга марки Geely в четверг, 19 июня, врезался в заднюю часть автобуса Мострансавто.

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— В результате пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали. В районе ДТП движение затруднено, — передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

15 июня двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения на каршеринге врезались в автобус в Москве. В результате аварии задний бампер арендованного автомобиля получил повреждения, а лобовое стекло машины оказалось разбито. Одного из парней доставили в больницу.

16 сентября 2024 года на Планерной улице водитель каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе —11-летний ребенок погиб, а его 12-летняя одноклассница была сильно ранена. Автомобилиста приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.