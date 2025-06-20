В Сакмарском районе подросток на мопеде устроил ДТП

Несовершеннолетний водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Подростка госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в УМВД области.

© ProOren

По данным полиции, 17-летний парень, управляя мопедом «Шторм Индиго» без номерных знаков ехал с небезопасной скоростью. Он не смог проконтролировать движение и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который остановился, чтобы пропустить другой транспорт.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу Оренбурга с открытым переломом левой ноги.

В настоящее время проводится расследование. После него будет принято процессуальное решение.