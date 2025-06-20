Подросток пострадал в ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Московском районе вечером 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

© В городе N

Авария произошла примерно в 18:05 неподалеку от дома № 17 по проспекту Героев. 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при попытке перестроиться врезался в мотоцикл BMW под управлением 28-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получил 17-летний пассажир мотоцикла.

Ранее мы сообщали о том, что двое подростков пострадали в ДТП с мотоциклом в Балахнинском округе.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»