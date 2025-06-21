Владелец попавшего в ДТП Ferrari обвинил в ДТП водителя Geely

За рулем попавшего в «деревенское» ДТП в Троицком округе Москвы Ferrari находился IT-бизнесмен, выяснил Mash.

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По данным Telegram-канала, мужчина за рулем спорткара, стоящего от 30 до 50 млн руб., разрабатывает и внедряет полный цикл ИИ в российских компаниях и возит гумпомощь в зону СВО. В прошлом он был топ-менеджером в HeadHunter.

По словам бизнесмена, в ДТП виноват водитель Geely, который нарушил ПДД, после чего заявил, что «всегда так выезжает из двора своего дома».

Около 17:00 при въезде в деревню Руднево легковой автомобиль Geely набирал скорость. Он не заметил спорткар и въехал в него. При этом Geely «собрал» еще две машины. В результате Ferrari улетел в кювет. Его водитель пострадал, но отказался от госпитализации.

В апреле на Мичуринском проспекте в Москве легковушка врезалась в Ferrari F8 стоимостью более 20 млн руб. У спорткара после ДТП был сильно поврежден кузов. Как видно на записи с уличной камеры, после столкновения транспортные средства разъехались в разные стороны.