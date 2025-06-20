На Кубани в массовом ДТП столкнулись два автобуса и четыре автомобиля

Крупная авария произошла в пятницу вечером на федеральной автомобильной трассе "Кавказ Р-217". На участке дороги, расположенной в Кавказском районе, столкнулись два автобуса большегруз, "ГАЗель" и еще две легковушки.

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К счастью, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, погибших в результате массового ДТП нет.

По информации правоохранителей, 20 июня в 18:30 находившийся за рулем 22-летний водитель грузового автомобиля Scania нарушил дистанцию до впереди идущего Ford Focus, въехав в него. От удара легковушка столкнулась с автобусом Mercedes, а тот затем с автобусом "ГОЛАС", а дальше и еще с двумя транспортными средствами.

После ДТП в местную больницу был доставлен 54-летний водитель Ford Focus и пассажирка автобуса Mercedes.

В данный момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят проверку по факту этой аварии.