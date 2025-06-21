Три человека погибли в массовом ДТП под Иркутском

Дорожная авария с участием четырех автомобилей Honda и грузовика Sitrak произошла ночью 21 июня на федеральной трассе в Иркутской области. Жертвами ДТП стали три человека.

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Согласно данным полиции, около полуночи в Слюдянском районе на 90 километре автодороги Р-258 "Байкал" Honda Civic выехала на встречную полосу и попала под тягач Sitrak. После этого еще три японских авто того же производителя въехали в грузовик.

Фура и две легковые иномарки вспыхнули. Они полностью сгорели. Погибли пассажир и два водителя. Еще двое получили травмы, уточнили в региональном управлении МВД.

Движение транспорта на месте аварии удалось восстановить только после четырех часов утра.