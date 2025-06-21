В Москве произошло необычное ДТП с участием «Феррари»

Необычное «деревенское» ДТП произошло в Троицком округе столицы. Элитный спорткар оказался в кювете после столкновения с Geely, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что авария произошла при въезде в деревню Руднево.

По данным канала 112, в субботу около 17:00 водитель Geely на скорости не заметил элитный спорткар и въехал в него. Затем в ДТП попали еще две машины. От удара «Феррари» отбросило с дороги.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.