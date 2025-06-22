В Башкирии в ДТП с автобусом и автомобилем погибли два человека

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе в Башкирии, погибли два человека, один пострадал.

ДТП произошло в условиях дождя, написал в Telegram-канале начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

"По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Lada Kalina в условиях дождя столкнулся со встречным автобусом Yutong под управлением 61-летнего жителя Белокатайского района. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, его два пассажира, мужчины 60 и 35 лет, скончались", - сказано в сообщении.

Установлено, что оба водителя были трезвы. Автобус ехал без пассажиров. По факту ДТП начато разбирательство.