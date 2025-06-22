На трассе М-5 "Урал" перекрыли движение из-за ДТП с большегрузами

Движение транспорта перекрыли на 1 652-м км трассы М-5 "Урал" из-за ДТП с участием трех большегрузов в Челябинской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"На 1 652-м км автодороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск, между населенными пунктами Бакал и Юрюзань, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех единиц большегрузных транспортных средств. <...> Движение перекрыто полностью", - говорится в сообщении.

В опубликованном пресс-службой видео добавили, что в результате ДТП произошло возгорание, его ликвидируют сотрудники МЧС. Объезд для легкового транспорта организован через 1 666-й км по направлению в Москву, а также через 1 646-й км по направлению в Челябинск. Спецслужбы и сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.