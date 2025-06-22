Участник КВН погиб в ДТП с лошадью

Шоумен и участник КВН из Бурятии Валерий Гуляев погиб в ДТП. Его жену госпитализировали с травмой позвоночника. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Молодежного правительства республики.

© молодёжное правительство Бурятии

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 июня, на трассе Чита — Иркутск в Забайкалье.

По данным газеты, 36-летний Гуляев на автомобиле Toyota Camry вместе с женой и другом возвращался домой. В районе села Бада машина врезалась в лошадь и съехала с проезжей части.

Гуляев погиб на месте ЧП. Его жену госпитализировали с переломом позвоночника, друга — с тяжелыми травмами.

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«Валерий был не просто талантливым КВН-щиком — он внес большой вклад в развитие и популяризацию бурятского языка, реализовал ряд важных молодёжных проектов, всегда искренне болел за развитие нашей республики», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Валерий Гуляев родился 13 января 1989 года в селе Улекчин Закаменского района Бурятии.

Двукратный чемпион Премьер-лиги, чемпион Первой лиги, участник Высшей лиги КВН в составе команд «Хара Морин» и «Буряты», участник Высшей лиги 2024 года в составе команды «Для вас», участник проектов «Comedy Баттл», «Суперлига», «Русские не смеются» и «Концерты».

КВНщик воспитывал с женой трех дочерей — Александру, Арину и Дарью.

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