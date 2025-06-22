В Челябинской области в ДТП с тремя большегрузами погибли два человека

Два человека погибли в результате автоаварии с участием трех большегрузов на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области.

На месте ДТП произошел разлив топлива, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По предварительной информации, погибли два человека. Также произошел разлив топлива и возгорание двух грузовиков", - говорится в сообщении.

Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС и противопожарной службы региона. Движение на участке трассы приостановлено, сотрудниками областной Госавтоинспекции организован объезд.