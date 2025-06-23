Российская журналистка и ее дочь погибли в страшном ДТП

Трагическое ДТП унесло жизни известной челябинской журналистки Алисы Иванниковой и её 11-летней дочери. Авария произошла накануне, 22 июня, на 18-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Пластовском районе, сообщает "МК Челябинск".

По предварительным данным ГАИ, водитель Mitsubishi Outlander 1985 года рождения не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Иванникова и её дочь, находившиеся в салоне, погибли на месте.

Ещё один ребёнок — 5-летний мальчик — получил травмы и был госпитализирован. В ведомстве отметили, что мальчик перевозился без детского кресла.

Алиса Иванникова была известным работником СМИ в регионе. С 2015 года она работала в газете "Искра", где прошла путь от корреспондента до главного редактора. В 2024 году заняла должность заместителя главного редактора сетевого издания "ЧелГИД".

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