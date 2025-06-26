В Курске произошла авария с участием двух легковых машин и мотоцикла

В центре Курска около 17:30 случилась авария с участием двух легковых машин и мотоцикла, в результате чего травмы получили два человека.

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По предварительным данным регионального УМВД, возле дома №43 на улице Дзержинского столкнулись автомобили марок Chevrolet и Hyundai, а также мотоцикл Racer. Легковушками управляли мужчины в возрасте 41 и 66 лет, за рулём мотоцикла находился 18-летний молодой человек.

В результате происшествия пострадали мотоциклист и его пассажир, также 18-летний парень. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.