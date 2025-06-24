BMW раскурочило на трассе под Новороссийском

Минувшей ночью на трассе Новороссийск — Керчь произошло серьезное ДТП. Предварительно установлено, что 21-летний водитель BMW при движении со стороны Анапы не вписался в поворот, выехал с дороги и врезался в дерево.

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Судя по кадрам с места аварии, удар был такой силы, что иномарку буквально раскурочило – она осталась без «морды».

Водитель выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас молодой человек под присмотром медиков, сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою Новороссийску.