В Самарской области водитель на "девятке" вылетел в кювет и перевернулся

В 9:24 66-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 ехал по трассе "Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка". Он выскочил на встречку, съехал в кювет и опрокинулся.

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Автолюбителя доставили в больницу. Другая авария произошла в Автозаводском районе Тольятти. В 17:00 50-летний человек на LADA Kalina двигался по Ягодинскому шоссе в сторону "Обхода Тольятти". Он слишком приблизился к LADA Granta и столкнулся с ней. В итоге пострадала 52-летняя владелица "Гранты". Ей назначили лечение на дому. А в Самаре Audi пролетел на "красный" и врезался в Changan. Всего 24 июня сотрудники Госавтоинспекции выявили 379 нарушений ПДД и зарегистрировали 7 ДТП с 8 пострадавшими.

Также 12 водителей попались за рулем пьяными, а 39 привлекут к ответственности за неправильную тонировку.