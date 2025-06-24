Трое детей врезались в столб на угнанном автомобиле в Новокузнецке

В Новокузнецке трое мальчиков угнали машину и попали на ней в ДТП. Отвечать за это пришлось их родителям.

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Трое мальчиков в возрасте от девяти до 11 лет, младший из которых уже состоит на профилактическом учете за кражу, гуляли ночью по Новокузнецку и заметили припаркованный во дворе на улице Горьковской автомобиль ВАЗ – 2107 с открытыми дверьми. Они нашли на сидении ключи, завели машину и отправились на ней кататься по городу, сообщает ГУ МВД Кузбасса.

Сидевший за рулем ребенок не справился с управлением, пробил колесо угнанного авто и врезался в столб на улице Моховой. Школьники оставили машину на месте происшествия, предварительно стерев с нее отпечатки пальцев.

Детей задержали. Полицейские составили на их родителей протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о помещении школьников в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.