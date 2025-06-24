Пенсионерка на Mercedes протаранила пункт выдачи заказов на Рублевке

Пенсионерка на Mercedes протаранила пункт выдачи заказов (ПВЗ) на Рублевке. Об этом во вторник, 24 июня, рассказали в столичных Telegram-каналах.

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На опубликованной в «ДТП и ЧП Москва» фотографии можно увидеть, что капот иномарки полностью вошел в помещение ПВЗ. Причем значительных видимых повреждений передняя часть автомобиля не получила. А вот сам пункт пострадал гораздо сильнее. О состоянии пенсионерки не сообщается.

Утром того же дня женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.