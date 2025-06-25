На трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись легковушка и фура

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем Lada Granta двигался по 301 км трассы "Подъезд к Ульяновску". В пути следования он выехал на "встречку" и столкнулся с фурой Dongfeng, груженной крошкой ПВХ, в составе полуприцепа под управлением 62-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

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От удара фура опрокинулась и загорелась. На месте происшествия телесные повреждения получили оба водителя. Отмечается также, что водителя "Гранты" госпитализировали в ЦРБ Сызрани.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 47, сотрудники скорой помощи.