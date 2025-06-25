Авария с участием 27 автомобилей произошла в Кемерове. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в ГУМВД по региону.

— Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля ФАВ отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью, — передает Telegram-канал ГУМВД.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 июня каршеринг влетел в припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы. 21 июня у въезда в деревню Руднево Троицкого административного округа Москвы столкнулись автомобили марок Ferrari и Geely.