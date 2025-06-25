В Пермском крае 15-летний байкер попал под КамАЗ

На 2-м километре дороги Кочево – Акилово 25 июня произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, скончался 15-летний байкер.

© 1РегУралинформбюро

По предварительной информации, подросток на мотоцикле SYCMCC выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 49-летний водитель. Всё случилось в 13.25 в Кочевском районе.

Школьник погиб на месте аварии.

Кадр из видео УГИБДД по Пермскому краю

Полицейские и автоинспекторы устанавливают все обстоятельства трагедии.