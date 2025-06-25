Под Екатеринбургом столкнулись грузовик и мотоблок. Есть погибший

Уралинформбюро

Смертельное ДТП случилось днем 25 июня на 31-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Под Екатеринбургом столкнулись грузовик и мотоблок
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По предварительной информации, столкнулись грузовик Mercedes и малогабаритный трактор. Водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, личность погибшего устанавливается.

Движение на участке дороги временно ограничено, автоинспекторы регулируют транспортный поток в обоих направлениях.