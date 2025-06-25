На трассе М-12 образовалась огромная пробка из-за пожара

На трассе М-12 «Восток» сгорел автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком».

«На 62 км платного участка трассы М-12 сгорел автомобиль. Собралась большая пробка», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль оказался охвачен огнем. Над ним поднялся огромный столб пыли. На месте работают пожарные.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.