В Ростовской области произошло массовое ДТП

Вчера в 12:50 в городе Азове в районе дома № 38/40 по улице Московской 72-летний водитель Jeep Grand Cherokee во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Ростовской области.

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— Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-2705, — говорится в сообщении.

После этого Jeep Grand Cherokee продолжил движение и врезался в Toyota Camry. От удара его отбросило на припаркованный УАЗ Patriot. Затем Jeep Grand Cherokee вновь столкнулся с Toyota Camry, которая откатилась назад и задела стоявший позади Audi A6.

В результате ДТП пострадали 44-летняя водитель Toyota Camry и её 15-летняя несовершеннолетняя пассажирка. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.