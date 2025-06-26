Водитель грузовика сбил на ЕКАД трех человек

Три человека получили травмы в массовом ДТП на 79-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аварию вечером 25 июня устроил пьяный водитель грузовика, сообщает свердловская Госавтоинспекция.

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По предварительным данным, 43-летний шофер МАЗа потерял контроль над машиной и врезался в стоявшие на обочине Kia Rio и Foton, а также сбил трех человек, которые находились рядом с автомобилями. Пострадавших увезли в Екатеринбург на госпитализацию.

Автоинспекторы отметили, что у водителя грузовика были явные признаки алкогольного опьянения и оно подтвердилось во время медосвидетельствования – тестер показал 1,211 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Стаж мужчины за рулем – 24 года. Он пояснил, что утром выпил, а потом отправился в путь из аэропорта Кольцово в Башкирию.

На нарушителя составили административный материал за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, а в случае наступления тяжких последствий ДТП – уголовная ответственность.