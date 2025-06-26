Электросамокаты и травмы: что показал опрос Rambler&Co и СберСтрахования

Большинство из них сталкивались с ушибами и ссадинами.

Почти каждый пятый россиянин (18%) получал травмы во время катания на электросамокате, при этом страхуются от подобных ситуаций только 13% активных пользователей этого вида транспорта. Об этом узнали медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование в рамках совместного опроса.

Регулярно ездят на электросамокатах 20% россиян — из них 49% катаются на них ради развлечения, а 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6% применяют этот транспорт в своей работе. Интересно, что больше половины, 55% опрошенных, имеют свои самокаты, а 45% арендуют их через кикшеринговые сервисы.

С происшествиями при езде на электросамокатах сталкивались 18% респондентов: 95% из них отделались ушибами и ссадинами, остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьёзные травмы. Несмотря на риски, только 13% пользователей самокатов оформили страховку от несчастных случаев. Остальные 87% остаются без защиты, хотя страховые программы могли бы покрыть расходы на лечение и реабилитацию.

По данным СберСтрахования с 26 марта по 15 ноября 2024 года – в сезон проката электросамокатов, компания получила почти 17 тыс. заявлений в связи с травмами, куда в том числе входят и инциденты во время катания. В этом году прокат электросамокатов стартовал раньше, 15 марта — с этого момента граждане направили в компанию более 7 тыс. заявлений о травмах.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования: «Электросамокаты очень полюбились людям благодаря удобству, мобильности и доступности. Но езда на них, как и на любом другом средстве передвижения требует внимательности и аккуратности — даже падения на небольшой скорости могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22% опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тыс. рублей. Избежать незапланированных трат и минимизировать расходы в подобных ситуациях поможет страховой полис, он обеспечит финансовую поддержку при форс-мажоре и станет отличным подспорьем в активных летних развлечениях».

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 11 по 19 июня 2025 года, в нём приняли участие 43 633 пользователя.