Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы

Водителя мотоцикла госпитализировали с травмами различной степени тяжести после столкновения с грузовым автомобилем на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил источник «Вечерней Москвы» в силовых структурах.

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— Грузовик столкнулся с мотоциклистом возле дома на улице Уральская, 17, в Москве. В результате аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировали, — рассказал собеседник.

Других подробностей по факту ДТП не приводится. Сотрудники правоохранительных органов официально инцидент еще не комментировали.

Ранее на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм.