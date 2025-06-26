Крупное ДТП парализовало движение в центре Сочи

В Сочи на дублере Курортного проспекта произошла массовая автомобильная авария, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«Несколько минут назад, в районе Яна Фабрициуса, возле «автодорожного института», произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин, включая карету скорой помощи», — сообщает канал.

На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Предварительно, есть пострадавшие. Обстоятельства аварии выясняются. В районе ДТП собралась огромная пробка в сторону Адлера.

До этого сообщалось, что в Москве произошло массовое ДТП с семью автомобилями.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком», видна ситуация на дороге после ДТП: несколько помятых автомобилей стоят в ряд на трассе, окруженные сотрудниками полиции.