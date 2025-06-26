В Ростовской области в ДТП погиб человек

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге Шахты - Цимлянск в Ростовской области, в результате ДТП погиб водитель и пострадали шестеро пассажиров легковушек, включая подростка. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" 1989 года рождения, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Lada Vesta под управлением водителя 2003 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" погиб на месте происшествия, пассажиры данного автомобиля 2006, 2012 года рождения, также пассажиры автомобиля Lada Vesta 1998, 2000, 2003 и 2004 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 104 км + 600 м автодороги Шахты - Цимлянск. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.