В Новосибирске мотоциклист с пассажиром попали в аварию

Серьезная авария произошла в Новосибирске поздно вечером 26 июня. На пересечении улицы Краузе и Красного проспекта разбился мотоциклист с пассажиром.

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«Пострадали два человека: один в сознании, у другого тяжелое состояние», — сообщил паблик «АСТ-54», ссылаясь на очевидцев.

По опубликованному видео не понятно, как произошла авария – обзор закрывает впереди идущее авто. Но ясно одно – у мотоцикла не было помех в виде других ТС.

«ДТП произошло у меня перед глазами – я в тот момент возвращалась домой. Они просто ехали, считай, по пустой дороге и не справились с управлением: резко искра и – оба уже летят, опрокинув мотоцикл, от автомойки до самого светофора», – рассказала БФМ-Новосибирск жительница Новосибирска Анастасия.

В комментариях многие автомобилисты жаловались, что на дорогах города очень мало мотоциклистов, которые не нарушают правила и не гоняют. Поэтому большинство водителей уже ждут зиму: «Самокатчиков нет, мотоциклов нет. Можно ездить на машине».

Добавим, что официальных комментариев по ДТП не поступало.