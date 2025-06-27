Питбайк в Подмосковье проехал на "красный" и влетел в автобус

Госавтоинспекция выяснит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и питбайком под Ногинском.

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Авария произошла в 5:10 мск на 98 километре автодороги А107 в Богородском городском округе Подмосковья. Несовершеннолетний водитель питбайка при пересечении регулируемого перекрестка проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с рейсовым автобусом без пассажиров.

В результате 18-летний пассажир питбайка без мотошлема погиб на месте, а водитель с многочисленными травмами госпитализирован в больницу

В обстоятельствах ДТП разбираются ГИБДД и Ногинская городская прокуратура. Установлено, что питбайк был куплен вчера молодым человеком, который погиб. Он передал управление своему другу.