В Ленобласти произошло серьезное ДТП

В ночь на 27 июня на федеральной автодороге «Кола» в Ленинградской области произошла серьезная авария.

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На 45-м км трассы столкнулись Voyah и «Нива». В результате аварии на месте скончались два человека. Еще три человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

«Сегодня ночью на 45-м км трассы "Кола" произошло попутное столкновение автомобилей Voyah и "Нива". В результате дорожного происшествия пострадали три человека и двое погибли», - говорится в сообщении.

Предварительно, виновником аварии стал 27-летний водитель «Нивы», который, выезжая с прилегающей территории, проигнорировал знак «движение направо», и столкнулся с попутным VOYAH, после чего обе машины улетели в кювет.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир «Нивы». Еще один пассажир остался жив. Также в больницу доставлены водитель и пассажир Voyah.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Фонтанка».