Жесткое ДТП произошло на оживленном перекрестке в центре Кемерова

В центре Кемерова сегодня произошла жесткая авария. Очевидцы поделились в Сети кадрами с места инцидента.

Сегодня, 27 июня, на пересечении проспекта Советского и улицы Кирова в областном центре произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и "ГАЗель".

Фото с места происшествия появились в Сети. Заметно, что легковушка получила серьезный урон – перед транспортного средства оказался разбит.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются.