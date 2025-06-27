70-летняя пенсионерка улетела в кювет на Porsche в Москве

За рулем автомобиля Porsche, который перевернулся после удара о столб на Гжатской улице на западе Москвы, была 70-летняя пенсионерка. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в соцсети.

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— 70-летняя женщина перепутала педали на своем Porsche с номерами 001, выехала на газон, снесла дорожные знаки, после чего улетела в кювет. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, — пишет Telegram-канал Baza.

Авария произошла утром 27 июня возле жилого комплекса «Life-Кутузовский». По словам очевидцев происшествия, после ДТП автомобиль перевернулся и загорелся. Официальных комментариев от представителей столичной Госавтоинспекции на момент публикации материала не появлялось.