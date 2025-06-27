Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Трагедия, жертвами которой стали четыре человека, произошла сегодня на 57-м километре автодороги "Краснодар-Кропоткин".

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Здесь около водитель грузовика Volvo с полуприцепом, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, при перестроении не убедился в маневре и допустил боковое столкновение с автомобилем Chery.

В результате удара легковушка оказался на встречной полосе, где столкнулась с автофургоном Peugeot Boxe и еще одним большегрузом Volvo.

Во время этого жуткого массового ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля Chery. В данный момент их личности устанавливаются.

В полиции края сообщили, что виновник ДТП - уроженец Республики Дагестан 1964 года рождения с места происшествия скрылся, но был вскоре задержан сотрудниками Госавтоинспекции.