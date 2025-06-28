В Тверской области в ДТП погибла девочка

На федеральной автодороге М-9 в Зубцовском округе в результате аварии один человек погиб и четыре получили травмы.

По предварительной информации тверской Госавтоинспекции, утром 28 июня на 210 километре федеральной автодороги М-9 в Зубцовском муниципальном округе водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и наехал на мачту освещения.

В машине находилось четыре пассажира. В результате аварии на месте погибла девочка 2009 года рождения. Различные травмы получили водитель и еще три пассажира, в том числе две несовершеннолетние.

Проверку по факту аварии начало региональное управление Следственного комитета. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ДТП, назначены и проведены необходимые экспертизы, а также дана оценка действиям родителей или иных законных представителей", - сообщили в ведомстве.

Проведение проверки контролирует прокуратура Зубцовского района. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб.