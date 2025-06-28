В ДТП под Минском погибли две россиянки с двумя детьми

В результате столкновения Mercedes и Skoda на трассе М2 под Минском погибли четверо граждан России, включая двух несовершеннолетних девочек.

Четверо граждан России, включая двоих детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Минска, передает ТАСС.

Как уточняет белорусское агентство «Минская правда», среди погибших – девочки семи и 13 лет, их 43-летняя мать и 75-летняя бабушка.

По данным МВД Белоруссии, авария произошла около 5.20 на трассе М2 Минск – Национальный аэропорт «Минск», неподалеку от деревни Слободщина. Сообщается, что 25-летний водитель автомобиля Mercedes, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Skoda.

В результате столкновения четверо пассажиров Skoda, все граждане России, скончались на месте. Водитель Skoda получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Водителю Mercedes провели освидетельствование – уровень алкоголя в его организме составил 1,67 промилле, дополнительный анализ крови взят на экспертизу.

Ранее россиянин пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Польше.

Между тем Генконсульство России во Вроцлаве оказало помощь в эвакуации пострадавшей в ДТП девушки из Вьетнама.