В ЛНР микроавтобус съехал в кювет, погибли четыре человека

На автодороге Меловое – Беловодск в ночное время микроавтобус опрокинулся после того, как водитель заснул за рулем, погибли четыре человека.

Четыре человека погибли в результате аварии микроавтобуса в Луганской народной республике, передает ТАСС.

Как сообщили в Следственном комитете ЛНР, водитель автобуса работал индивидуальным предпринимателем и осуществлял коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Москва – Донецк.

В сообщении отмечается: «Сегодня в ночное время он заснул за рулем, в результате чего микроавтобус, в салоне которого находились девять пассажиров, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на участке автодороги Меловое – Беловодск. В результате ДТП погибли четыре пассажира».

Уточняется, что водитель 1980 года рождения доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М7 «Волга» во Владимирской области произошло столкновение автобуса с несколькими автомобилями, в результате чего три человека погибли и девять получили травмы.

Ранее на трассе М-2 в Подмосковье рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва врезался в грузовик, пострадали семь человек.