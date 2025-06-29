Грузовик перевернулся на внутренней стороне МКАД

Грузовик перевернулся на внутренней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса.

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— На внутренней стороне 44-го километра МКАД (в районе съезда на Ленинский проспект) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В связи с затруднением движения на участке москвичей призвали выбирать пути объезда.

25 июня в Подмосковье на трассе М-12 «Восток» грузовик столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и загорелся. Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто.