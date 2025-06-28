В подмосковном торговом центре «Новая Рига» дети 7-8 лет залезли в оставленный без присмотра детский автобус и поехали кататься по ТЦ. Через некоторое время «угонщики» врезались в витрину одного из магазинов, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 28 июня, в субботу.

Дети не пострадали, их отвели в администрацию торгового центра.

На кадрах небольшой двухэтажный автобус, использующийся в качестве детского аттракциона, стоит у магазина электроники. На полу внутри помещения видны осколки стекла.

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