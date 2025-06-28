Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировали на вертолете

Четыре автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на 11-м километре МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.

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По информации источника, в результате аварии пострадал один человек, которого пришлось эвакуировать на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщается, что на месте работают оперативные службы, оказывающие всю необходимую помощь участникам аварии.

«Две бригады Центра медицины катастроф, в том числе и авиамедицинская, а также бригада Скорой медицинской помощи и другие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с происшествием движение по МКАД затруднено.

Ранее стало известно, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне.