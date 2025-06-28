СК: В ДТП на трассе Сургут - Салехард погибли пять человек

В результате ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе погибли пять человек, четверо пострадали. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК в Telegram.

Инцидент произошел на 297-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля "Соболь" в ходе обгона допустил столкновение с легковушкой.

В результате пять человек, включая двух детей, погибли на месте. Четверо человек получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек).

Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, опрашиваются очевидцы.