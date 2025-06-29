Пять человек стали жертвами лобового столкновения машин на российской трассе

В Ставропольском крае пять человек стали жертвами лобового столкновения двух машин на трассе в Изобильненском округе. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.

Смертельное ДТП произошло 28 июня около 23:20 по московскому времени на 13 километре автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское». Как установило ведомство, водитель Renault выехал на встречную полосу на разрешенном участке, после чего произошло столкновение с ВАЗ-2104.

По информации Госавтоинспекции, 39-летнего водителя ВАЗ и троих его пассажиров в возрасте 14, 58 и 45 лет, а также 39-летнего пассажира иномарки спасти не удалось.

«Также 14-летняя пассажир отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года водитель иномарки к административной ответственности не привлекался. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.

Ранее четыре человека стали жертвами аварии в Луганской народной республике. Как выяснил Следственный комитет региона, водитель микроавтобуса с девятью пассажирами заснул за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.