В Нижнем Новгороде при ДТП легковушку отбросило в остановку

Автомобили Honda и ЗАЗ столкнулись на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, после чего легковушку отбросило в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

© МЧС

"По предварительной информации, сегодня около 21:50 [мск] произошло столкновение автомобиля "Хонда" и автомобиля ЗАЗ. После столкновение автомобиль "Хонда" отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, двое погибших в результате ДТП - две женщины-пешехода, еще три человека пострадали. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.