В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Лефортовском тоннеле, в Москве, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК (Лефортовский тоннель) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.