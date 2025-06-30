В Петербурге на КАД легковушка сбила водителя грузовика

30 июня в Петербурге произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого погиб водитель грузовика, который вышел из своей машины на проезжую часть. Трагедия произошла около полуночи на 54-м километре внутреннего кольца КАД.

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Как сообщает портал «Фонтанка», 61-летний житель Псковской области, водитель грузовика «Вольво» с прицепом, был сбит «Сузуки SX4», за рулем которой находился 33-летний местный житель. Как отметили в городском ГУ МВД, грузовик был вынужден остановиться из-за другого ДТП. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить, но известно, что погибший перед выходом на дорогу надел жилет со светоотражающими элементами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали двух человек за стрельбу на Исаакиевской площади.

1 июля в Петербурге вступает в силу закон, который ограничивает для курьеров скорость передвижения на СИМ по пешеходным зонам.