В Самаре мотоциклист после ДТП с внедорожником улетел под фуру

68-летний мужчина на Chevrolet Niva ехал по Заводскому шоссе со стороны пр. Кирова в направлении ул. Боярова и при перестроении столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha MT-07 с 21-летним водителем за рулем. От удара "железного коня" отбросило под припаркованную на дороге фуру Volvo с прицепом. Молодого мужчину госпитализировали.

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В Тольятти 51-летний водитель на Ford Explorer ехал по Обводному шоссе и на 7,7-м км наехал на разделительное ограждение и врезался в попутный автомобиль ВИС под управлением 25-летнего мужчины. После удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. В аварии пострадали два пасажира из "Форда": 11-летняя девочка и 42-летняя женщина.

На 302-м км трассы подъезд к Ульяновску со стороны Сызрани 28-летний мужчина за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в отбойник. Водитель самостоятельно обратился за помощью к медикам.

А на трассе "Обход Самары" КамАЗ врезался в "Приору". Два человека в больнице.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Инспекторы выявили 355 нарушений ПДД, а том числе 12 фактов неправильной перевозки детей и задержали 16 водителей с признаками алкогольного опьянения.