Два человека погибли при столкновении грузовика и автомобиля в Подмосковье

В Наро-Фоминском округе Московской области военный грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем марки «Volkswagen», в результате происшествия погибли два человека. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщила Baza.

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— Предварительно, легковое авто выезжало на дорогу и водитель не заметил грузовик. Двое человек из «Фольксвагена» погибли, водитель грузовика не пострадал, — передает Telegram-канал.

Подобное происшествие случилось 8 июня на полосе Варшавского шоссе, ведущей в сторону Московской области. В результате крупной аварии с участием шести легковых автомобилей и военного грузовика пострадали два человека.

14 декабря 2024 года появилась информация о том, что автобус столкнулся с военным грузовиком на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск. По словам очевидцев, как в автобусе, так и в грузовике находились люди в военной форме. Среди них были пострадавшие и погибшие.