В Самарской области перевернулась LADA Kalina

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:46. На место ЧП в поселке Звездный на ул. Центральной прибыли полицейские, медики и специалисты ПЧС № 151.

© СОВА

Оказалось, что автомобиль LADA Kalina наехал на препятствие и перевернулся на крышу. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор и стабилизировали легковушку.

В результате аварии пострадал водитель "Калины". Скорая помощь доставила его в больницу.

А в Самаре в этот день на Московском шоссе мотоциклист въехал в "Ларгус".